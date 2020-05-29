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Ракова рассказала, когда Москва сможет перейти ко второму этапу снятия мер

Она также призвала жителей столицы набраться ещё немного терпения.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, столица сможет перейти ко второму этапу снятия мер уже через две недели. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24".

Ракова также призвала москвичей набраться ещё немного терпения. Она отметила, что график прогулок по домам может показаться "мудрёным", но это необходимая мера.

Вы все понимаете, как выглядит Москва в обычный погожий день. Она заполняется людьми. А что же будет, если истосковавшиеся по прогулкам москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы все опасаемся этой ситуации, — добавила она.

Напомним, в Москве с 1 июня разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Главное условие — ношение медицинской маски, а также соблюдение графика прогулок по домам.

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