Ракова рассказала, когда Москва сможет перейти ко второму этапу снятия мер

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, столица сможет перейти ко второму этапу снятия мер уже через две недели. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24".

Ракова также призвала москвичей набраться ещё немного терпения. Она отметила, что график прогулок по домам может показаться "мудрёным", но это необходимая мера.

— Вы все понимаете, как выглядит Москва в обычный погожий день. Она заполняется людьми. А что же будет, если истосковавшиеся по прогулкам москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы все опасаемся этой ситуации, — добавила она.