НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Мишустин заявил, что Россия будет осторожно возвращаться к нормальному режиму жизни после пандемии

Премьер-министр отметил снижение прироста числа заболевших.

103

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что страна будет постепенно и с осторожностью возвращаться к нормальному ритму жизни, привычный ход которой был нарушен пандемией коронавируса.

Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция дала ряду российских регионов возможность поэтапно снимать ограничения, но такие шаги мы пока делаем очень осторожно, — сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

Мишустин отметил, что в целом ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.

Ранее премьер-министр РФ призвал увеличить пособие для всех безработных.

Выбор редакции

Loading...