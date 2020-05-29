Мишустин заявил, что Россия будет осторожно возвращаться к нормальному режиму жизни после пандемии

Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что страна будет постепенно и с осторожностью возвращаться к нормальному ритму жизни, привычный ход которой был нарушен пандемией коронавируса.

— Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция дала ряду российских регионов возможность поэтапно снимать ограничения, но такие шаги мы пока делаем очень осторожно, — сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.