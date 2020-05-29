Ещё четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасилованиях

Против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна было выдвинуто ещё четыре обвинения в изнасиловании. При этом, по словам одной из потерпевших, на момент инцидента она была несовершеннолетней, передаёт газета New York Daily News.

По данным издания, иск в Верховный суд Нью-Йорка был подан от четырёх женщин, которым на данным момент 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не называются. Потерпевшие требуют компенсации от продюсера. При этом в заявлении также фигурирует брат Вайнштейна Боб, а также кинокомпании Miramax и Disney, которые якобы замалчивали информацию.

— Сексуальное насилие над молодыми девушками и женщинами со стороны Харви Вайнштейна продолжалось десятилетиями, и это стало труднее скрывать, число участников и тех, кто содействовал, продолжало расти, — говорится в иске.

Газета уточняет, что один из инцидентов произошёл в 1994 году. Тогда Вайнштейн якобы заманил 17-летнюю девушку в гостиничный номер и изнасиловал, угрожая неудачами в кинокарьере, а также нанесением тяжкого вреда её семье.

Другую свою жертву продюсер изнасиловал в 1984 году во время Каннского кинофестиваля, третью — в 2008 году, а нападение на четвёртую он совершил в 2013 году во время Венецианского кинофестиваля.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна начался в 2017 году, когда несколько голливудских актрис обвинили его в домогательствах, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании, от него ушла жена.

Суд Манхэттена приговорил 67-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами вместо 29 лет, о которых просила прокуратура.