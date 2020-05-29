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Бывший замглавы ФМС прокомментировал инициативу создания цифровых профилей мигрантов

Он отметил, что во многих странах подобные системы существуют уже давно.

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Фото © Pixabay

С инициативой создания цифровых профилей для мигрантов, в которых будет содержаться необходимая информация о человеке, глава фонда "Миграция XXI век", экс-заместитель главы ФМС России Вячеслав Поставнин знаком. Более того, около трёх лет назад он сам выступал с таким предложением.

Конечно, это необходимо, потому что мы до сих пор не имеем нормальной информационной системы, которая позволяла бы нам анализировать все миграционные потоки, ничего о них не знаем, полная безответственность, это я прямо говорю, — сказал он в беседе с Лайфом.

Поставнин отметил, что на Западе давно существуют подобные системы, которые отражают информацию о психоповеденческом портрете мигранта, его криминальных наклонностях, если они есть, наличии оружия и других данных. По словам бывшего заместителя главы ФМС России, такая инициатива звучала давно, но тогда проект не продвинулся из-за отсутствия средств.

Он подчеркнул, что государству необходимо знать, сколько мигрантов находится на территории страны, в каких регионах они живут и где работают, чтобы правильно управлять миграционными потоками и избежать межнациональных и межэтнических конфликтов.

Ранее в СМИ появилась информация, что эксперты предложили МВД России создать цифровые профили для мигрантов, которые будут содержать всю информацию о социально-правовом статусе, биометрических данных, криминальном прошлом или его отсутствии, а также сведения о здоровье. Все приезжие должны будут устанавливать на телефоны соответствующие приложения.

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