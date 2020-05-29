Жительница Марий Эл пришла на рынок без маски и покусала полицейского

Жительница Марий Эл укусила полицейского после того, как ей сделали замечание о нарушении масочного режима. Об этом сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по республике.
По версии следствия, 28 мая в посёлке Параньга 39-летняя женщина пришла на продуктовый рынок без маски. Полицейский обратил внимание на покупательницу без средств индивидуальной защиты и сделал ей замечание. Он объяснил, что она совершает административное правонарушение.
Нарушительница порядка отказалась назвать своё имя и попыталась уйти с рынка, однако правоохранитель догнал её и попытался остановить. Находчивая женщина, в свою очередь, не растерялась и укусила полицейского за руку.
В отношении жительницы посёлка завели дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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