Нацгвардия США прибыла в Миннеаполис, где продолжаются беспорядки — видео

The National Guard has arrived in Minneapolis. pic.twitter.com/DpFmKgRAsZ — CHRISGAVIN ♱ (@CHRISGAVlN) May 29, 2020

В Миннеаполис, штат Миннесота, США, где третий день продолжаются беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, прибыла Национальная гвардия. Кадры с колоннами бронированных автомобилей выложили в Сети местные жители.

В город и окрестности было направлено более 500 бойцов Нацгвардии США. Жители Миннеаполиса в соцсетях просят власти об эвакуации, а также выражают надежду, что с приходом военных сил в городе станет спокойнее.

National Guard is here at Lake St in Minneapolis pic.twitter.com/wxPtEX9eRV — Matt Lavalle (@Banksy56) May 29, 2020

Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца, после которого он скончался. Шокирующие кадры появились в Сети. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации и массовые беспорядки. Мэр Миннеаполиса ввёл в городе режим ЧС.