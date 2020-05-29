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Нацгвардия США прибыла в Миннеаполис, где продолжаются беспорядки — видео

Местные жители выкладывают в соцсети кадры с колоннами бронированных автомобилей на улицах города.

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В Миннеаполис, штат Миннесота, США, где третий день продолжаются беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, прибыла Национальная гвардия. Кадры с колоннами бронированных автомобилей выложили в Сети местные жители.

В город и окрестности было направлено более 500 бойцов Нацгвардии США. Жители Миннеаполиса в соцсетях просят власти об эвакуации, а также выражают надежду, что с приходом военных сил в городе станет спокойнее.

Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца, после которого он скончался. Шокирующие кадры появились в Сети. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации и массовые беспорядки. Мэр Миннеаполиса ввёл в городе режим ЧС.

Протестующие также сожгли полицейский участок. Правоохранители в свою очередь обнародовали текст звонка, после которого был задержан Джордж Флойд. Беспорядки также начались в Луисвилле, штат Кентукки, где люди требуют справедливости для погибшей афроамериканки, которую застрелили полицейские. Там уже есть пострадавшие.

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