Нацгвардия США прибыла в Миннеаполис, где продолжаются беспорядки — видео

The National Guard has arrived in Minneapolis. pic.twitter.com/DpFmKgRAsZ— CHRISGAVIN ♱ (@CHRISGAVlN) May 29, 2020
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
В Миннеаполис, штат Миннесота, США, где третий день продолжаются беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, прибыла Национальная гвардия. Кадры с колоннами бронированных автомобилей выложили в Сети местные жители.
#BREAKING The National Guard had just arrived to Minneapolis.#GeorgeFloyd#MinneapolisRiot #Minneapolisprotests pic.twitter.com/5TNkRAgA0v— Shay Rosemberg, Esq. (@RosenbergShay) May 29, 2020
В город и окрестности было направлено более 500 бойцов Нацгвардии США. Жители Миннеаполиса в соцсетях просят власти об эвакуации, а также выражают надежду, что с приходом военных сил в городе станет спокойнее.
National Guard is here at Lake St in Minneapolis pic.twitter.com/wxPtEX9eRV— Matt Lavalle (@Banksy56) May 29, 2020
Напомним, в американском штате Миннесота уже третий день продолжаются массовые беспорядки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца, после которого он скончался. Шокирующие кадры появились в Сети. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации и массовые беспорядки. Мэр Миннеаполиса ввёл в городе режим ЧС.
Протестующие также сожгли полицейский участок. Правоохранители в свою очередь обнародовали текст звонка, после которого был задержан Джордж Флойд. Беспорядки также начались в Луисвилле, штат Кентукки, где люди требуют справедливости для погибшей афроамериканки, которую застрелили полицейские. Там уже есть пострадавшие.
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