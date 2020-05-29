Мощности газопровода Ямал — Европа второй день остаются невостребованными

На польском участке трубопровода Ямал — Европа, по которому осуществляется транзит газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию, вторые сутки остаются невостребованными мощности в западном направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие данные операторов. Отмечается, что поставки топлива в небольших объёмах идут в реверсном режиме.
Согласно имеющимся данным, ни на суточных аукционах накануне, ни в последующие часы сегодня мощности не были забронированы. Последний завершившийся резервацией аукцион прошёл вечером 27 мая.
При этом поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в пункте Мальнов уже второй день идут из Германии в Польшу.
Отметим, что 17 мая истёк срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России. Теперь поставки ведутся на основании аукционов.
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