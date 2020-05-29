Онищенко назвал одно из опасных мест, где можно подхватить коронавирус

Многие люди надевают маски и перчатки в общественных местах, однако не стоит забывать о том, что очень велик риск подхватить коронавирусную инфекцию ещё в подъезде. Об этом напомнил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой".

— Чтобы максимально обезопасить себя от заражения, надо быть в маске и перчатках, когда выходите из своей квартиры на лестничную площадку. Подъезд — это тоже общественное место. <…> По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий, — поделился Онищенко.

Медик пояснил, что в подъезде можно повстречаться с тем, кто уже болен коронавирусом. Кроме того, в доме жители касаются перил, кнопок лифта и домофона, где может сохраняться вирус.