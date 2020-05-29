Раздражение на языке может быть симптомом лёгкого течения CoViD-19

О заболевании коронавирусной инфекцией может свидетельствовать необычное раздражение на языке и в горле. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на специалиста по биологической защите, доцента кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Георгия Фролова.

Специалист призвал внимательно следить за своим здоровьем, а также наблюдать за своими ощущениями, поскольку на признаки бессимптомного и лёгкого течения болезни люди, как правило, не обращают внимания.

В частности, симптомами CoViD-19 могут быть: частичная потеря обоняния, ощущение заложенности носа, першение в горле, периодическое лёгкое покашливание. Кроме того, к ним специалист выделил необычное раздражение на языке и неприятные ощущения в горле.

— Мы должны все переболеть в лёгкой степени, чтобы выработался минимальный иммунитет — такой же, какой вырабатывается при сезонном гриппе, — подчеркнул Фролов, добавив, что это не означает отказа от эффективной вакцины.

В заключение эксперт по биозащите призвал россиян избегать мест потенциального заражения коронавирусной инфекцией и внимательно относиться к соблюдению личной безопасности.