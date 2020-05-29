Отца из Приморья, сбежавшего с тремя детьми в лес, не будут ограничивать в родительских правах

Жителя Приморского края Алексея Ивлева, который прятался вместе с тремя детьми от коронавируса в лесу, не ограничат в родительских правах. Об этом РИА "Новости" сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Романова.
— Органы опеки не будут подавать иск в суд на ограничение отца в родительских правах. Сегодня принято распоряжение о признании утратившим силу решения о том, чтобы отобрать детей, — отметила Романова.
По словам омбудсмена, главным условием такого решения стало требование провести ремонт дома, в котором жили отец и трое детей. До того момента, пока он не будет закончен, ребята будут жить у бабушки. По словам Романовой, органы исполнительной власти помогают семье с ремонтными работами.
Напомним, тревогу после исчезновения детей забила директор школы посёлка Кавалерово. Младшие Ивлевы перестали получать и присылать домашние задания, а потом и не пришли на итоговую аттестацию. Когда семью не обнаружили по месту прописки, объявили всех в розыск. В итоге мужчину с тремя детьми нашли в лесу. Позднее стало известно, что мужчина верил в различные теории заговора. Например, в так называемую чипизацию людей, создание генетического оружия и опасность сотовых сетей пятого поколения 5G.