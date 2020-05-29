Отца из Приморья, сбежавшего с тремя детьми в лес, не будут ограничивать в родительских правах

Жителя Приморского края Алексея Ивлева, который прятался вместе с тремя детьми от коронавируса в лесу, не ограничат в родительских правах. Об этом РИА "Новости" сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Романова.

— Органы опеки не будут подавать иск в суд на ограничение отца в родительских правах. Сегодня принято распоряжение о признании утратившим силу решения о том, чтобы отобрать детей, — отметила Романова.

По словам омбудсмена, главным условием такого решения стало требование провести ремонт дома, в котором жили отец и трое детей. До того момента, пока он не будет закончен, ребята будут жить у бабушки. По словам Романовой, органы исполнительной власти помогают семье с ремонтными работами.