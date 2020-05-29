Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" скончался от CoViD-19

Кинорежиссёр Самвел Гаспаров скончался от коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил редактор Георгий Сааков.

— Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел <…> Светлая память! — написал он.

При этом его супруга Наталья Вавилова, известная по роли Александры в культовой ленте "Москва слезам не верит", также заразилась коронавирусом, уточнил редактор. Однако информации о её состоянии он не привёл.

Самвел Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До того, как начать карьеру в кино, работал дальнобойщиком и писал рассказы. В 1970 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Среди его работ: "Ненависть", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска", "Координаты смерти", "Капкан для киллера" и другие.

Отметим, что Гаспаров был учеником советского режиссёра театра и кино, лауреата пяти Сталинских премий Михаила Ромма, который является автором документального фильма "Обыкновенный фашизм", картин "Тринадцать", "Русский вопрос", "Урок истории".