"Твиттер" ограничил просмотр поста Трампа о событиях в Миннеаполисе

"Твиттер" счёл пост американского президента Дональда Трампа, в котором он говорит о беспорядках в Миннеаполисе, нарушающим правила соцсети в героизации насилия, и ограничил его просмотр.
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В первом твите американский лидер пишет, что не может наблюдать за происходящими в Миннеаполисе беспорядками со стороны, и обещает отправить туда нацгвардию, если "слабый" мэр города не возьмёт всё под контроль. Но внимание руководства соцсети привлёк пост, в котором Трамп называет протестующих "головорезами, позорящими память Джорджа Флойда".
Ранее "Твиттер" отметил значком "фейк" сообщение Трампа, где он раскритиковал предложение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома разослать избирателям бюллетени по почте. В свою очередь президент США пригрозил закрыть соцсеть.
Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, о которых идёт речь в посте американского лидера, начались после того, как действия полицейских привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации. В Миннеаполисе введён режим ЧС, в город направлено более 500 бойцов Национальной гвардии США. Также к массовым беспорядкам присоединился Луисвилл (штат Кентукки), там уже есть пострадавшие.