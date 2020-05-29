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Утро на пепелище. Обстановку после протестов в Миннеаполисе сняли на видео

Беспорядки продолжаются там уже третий день.

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Миннеаполис, в котором не утихают массовые беспорядки, утром стал похож на пепелище: здания тлеют, на дорогах разбитое стекло и сожжённые авто, улицы неспешно покидают единичные протестующие. Атмосферные кадры появились в Сети.

Миннеаполис, штат Миннесота, утром 28 мая 2020 года после ночных беспорядков. Здания сожжены дотла, магазины разграблены в знак протеста против смерти Джорджа Флойда, — подписал видео редактор издания The Post Millennial.

Напомним, беспорядки в городе начались после того, как действия полицейских привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. На следующий день правоохранителей уволили, однако в штате начались демонстрации. Мэр Миннеаполиса ввёл в городе режим ЧС, в Миннеаполис и Сент-Пол направлены более 500 бойцов Национальной гвардии США. Также к массовым беспорядкам присоединился Луисвилл (штат Кентукки), там уже есть пострадавшие.

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