В США к массовым беспорядкам присоединился Луисвилл. Семь человек пострадали при стрельбе — видео

Минимум семь человек получили ранения при стрельбе во время беспорядков в центре Луисвилла, штат Кентукки, США, участники которого протестуют, требуя справедливого расследования смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, застреленной полицейскими в марте. Об этом сообщает газета Louisville Courier Journal.

BREAKING: Up to 7 protesters have apparently been shot during a protest in Louisville tonight for #BreonnaTaylor. pic.twitter.com/p3uv04fIF0 — Zach 🎙🧢🌺 🕊 (@Ambrosia165) May 29, 2020

— Произведено несколько задержаний, но на настоящий момент мы не можем сказать, сколько конкретно, потому что ситуация развивается, — заявили в полиции.

Во время беспорядков, которыми закончилась акция протеста, было разбито несколько магазинных витрин. Полиция пыталась разогнать протестующих слезоточивым газом.

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Сообщается, что 26-летняя афроамериканка скончалась рано утром 13 марта в своей квартире после того, как полицейские во время обыска выстрелили в неё восемь раз. Правоохранители открыли огонь в ответ на действия бойфренда девушки, который ранил одного из сотрудников правопорядка. Молодой человек посчитал, что был совершён взлом.

Акции протеста в связи со случаями убийств афроамериканцев полицейскими прошли в нескольких городах США, самой массовой стала акция в Миннеаполисе. Там в результате действий правоохранителей скончался Джордж Флойд. История получила широкий общественный резонанс, что привело к массовым беспорядкам.

Уже три дня протестующие выражают своё несогласие с происходящим, есть пострадавшие и погибшие. Участники беспорядков сожгли полицейский участок, а местные власти ввели режим ЧС и попросили помощи нацгвардии.