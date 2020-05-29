Экс-сотрудница МВД рассказала, как и чем её шантажировал основатель паблика "Омбудсмен полиции"

Видео © ГУ МВД по Москве

Бывшая сотрудница МВД РФ рассказала, что обратилась за помощью к основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, однако вместо того, чтобы прийти на подмогу, мужчина стал шантажировать девушку и вымогать деньги.

Потерпевшая призналась, что после увольнения из правоохранительных органов за порочащее видео она решила прибегнуть к помощи Воронцова. Администратор паблика согласился поспособствовать возвращению девушки на должность, но заявил, что его услуги не бесплатны. За них он запросил 40 тысяч рублей.

— Я переводила ему [деньги] три раза и также передала ему сумму наличными. В итоге я отправила более 160 тысяч рублей, — подчеркнула экс-сотрудница МВД.

В беседе с бывшей работницей органов Воронцов гарантировал 100-процентный результат, а именно восстановление девушки в должности. При этом мужчина якобы для подготовки документов к суду попросил скандальную видеозапись, которая и стала предметом увольнения потерпевшей. Однако, получив ролик, он принялся шантажировать свою клиентку, угрожая разместить провокационные кадры в Интернете.

— Он сказал, что у него есть мои видео и я обязана перечислить ему деньги для нераспространения этого видео в Сети. Я перечислила ему деньги, — подчеркнула девушка, добавив, что суд в итоге разрешился не в её пользу.