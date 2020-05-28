Трамп пригрозил закрыть Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает полного прекращения деятельности социальной сети "Твиттер". В ходе общения с журналистами американский лидер сообщил, что подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране.

— Я мог бы закрыть его ("Твиттер". — Прим. Лайфа), насколько я знаю. Но я должен пройти юридические процедуры. Не знаю, как закрыть, я должен проконсультироваться с юристами. Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал, — отметил глава государства.

Трамп также добавил, что ранее соцсети имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Теперь, после подписания данного указа, социальные сети, которые, по словам Дональда Трампа, окажутся замешаны в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать такой защитой.