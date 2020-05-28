Возможный прокладчик "Северного потока — 2" вернулся в немецкий порт Мукран

Трубоукладчик "Академик Черский", который является вероятным кандидатом на завершение работ по строительству "Северного потока — 2", вернулся в немецкий порт Мукран. Такие данные приводит Marine Traffic .

Отмечается, что судно вышло из этого же порта утром 28 мая, после чего встало на якорь в 6,4 км от гавани. При этом позже к причалу подошла трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также может вести строительство газопровода.