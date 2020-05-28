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Возможный прокладчик "Северного потока — 2" вернулся в немецкий порт Мукран

Ранее сообщалось, что он покинул эту же гавань.

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Фото © ТАСС / Виталий Невар

Трубоукладчик "Академик Черский", который является вероятным кандидатом на завершение работ по строительству "Северного потока — 2", вернулся в немецкий порт Мукран. Такие данные приводит Marine Traffic.

Отмечается, что судно вышло из этого же порта утром 28 мая, после чего встало на якорь в 6,4 км от гавани. При этом позже к причалу подошла трубоукладочная баржа "Фортуна", которая также может вести строительство газопровода.

Добавим, что именно в акватории порта Мукран находится логистический терминал строительства "Северного потока — 2".

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