Суд не стал арестовывать двух участниц "пикника" у Вечного огня в Кронштадте

Кронштадтский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу двух девушек, которые вместе со своим знакомым жарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В ходе заседания девушки и их адвокаты заявили, что полностью признают вину, раскаиваются в своих действиях и не намерены скрываться от правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что Кронштадтский районный суд отказал следственным органам в ходатайстве об аресте третьего участника "пикника" Николая Поликарпова.
Напомним, трое вандалов решили приготовить еду прямо на Вечном огне в Кронштадте поздно вечером 24 мая. Троица подъехала к мемориалу на автомобиле "Шкода", после чего молодые люди достали шампуры и сосиски и начали готовить мясо на огне. Мусор и шампуры они оставили у подножия памятника. Лайф публиковал видео с дикого "пикника".
Позже правоохранителям удалось задержать мужчину и двух его спутниц. В отношении них было возбуждено уголовное дело о вандализме, позже его переквалифицировали в более тяжкую статью — "Надругательство над надмогильным сооружением". По ней виновным грозит до пяти лет лишения свободы.