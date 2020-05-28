Суд не стал арестовывать двух участниц "пикника" у Вечного огня в Кронштадте

Кронштадтский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу двух девушек, которые вместе со своим знакомым жарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ходе заседания девушки и их адвокаты заявили, что полностью признают вину, раскаиваются в своих действиях и не намерены скрываться от правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Кронштадтский районный суд отказал следственным органам в ходатайстве об аресте третьего участника "пикника" Николая Поликарпова.

Напомним, трое вандалов решили приготовить еду прямо на Вечном огне в Кронштадте поздно вечером 24 мая. Троица подъехала к мемориалу на автомобиле "Шкода", после чего молодые люди достали шампуры и сосиски и начали готовить мясо на огне. Мусор и шампуры они оставили у подножия памятника. Лайф публиковал видео с дикого "пикника".