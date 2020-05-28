В Минобороны рассказали, когда пройдут тренировки Парада Победы на Красной площади

Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади состоится 20 июня, а 17-го и 18-го числа там же пройдут ночные тренировки. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков.

— На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы. А 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада, — отметил Салюков.

Первые тренировки начнутся 8 июня на площадке в подмосковном Алабине и продлятся до 15 июня. В этой связи там проведут специальную подготовку к размещению военнослужащих. По словам Салюкова, все они будут жить в отдельных помещениях, чтобы исключить контакты с гражданским персоналом, местным населением и другими военнослужащими.

Военные парады пройдут в 28 городах России. Участие в них примет 177 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.