Московских полицейских, задержавших в лифте участников перестрелки, наградили

Министерство внутренних дел РФ наградило четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, которые приняли участие в задержании подозреваемых в перестрелке на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В частности, за отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин получили медали МВД РФ "За доблесть в службе". Также почётные грамоты вручили лейтенанту полиции Алексею Сычевскому и сержанту полиции Александру Чечёткину.
По словам Ирины Волк, правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут, они вычислили, что стрелки находятся внутри здания в зоне паркинга. Полицейские решили рассредоточиться и осмотреть местность.
Во время осмотра парковки Калашников увидел неизвестного мужчину, который вбежал в холл, ведущий к лифтам, и закрыл за собой дверь. Сотрудник ППС бросился за ним и увидел, что рядом с ним находится ещё несколько подозрительных граждан.
Он и подоспевший на помощь Гагин догнали и обезвредили трёх подозреваемых. Остальных членов группы задержали сотрудники Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади.
Напомним, стрельба на юге Москвы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Правоохранители задержали девятерых подозреваемых. СМИ сообщали, что часть участников перестрелки — приезжие из Оренбурга.