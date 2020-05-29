Московских полицейских, задержавших в лифте участников перестрелки, наградили

Министерство внутренних дел РФ наградило четырёх сотрудников патрульно-постовой службы, которые приняли участие в задержании подозреваемых в перестрелке на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В частности, за отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин получили медали МВД РФ "За доблесть в службе". Также почётные грамоты вручили лейтенанту полиции Алексею Сычевскому и сержанту полиции Александру Чечёткину.

По словам Ирины Волк, правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут, они вычислили, что стрелки находятся внутри здания в зоне паркинга. Полицейские решили рассредоточиться и осмотреть местность.

Во время осмотра парковки Калашников увидел неизвестного мужчину, который вбежал в холл, ведущий к лифтам, и закрыл за собой дверь. Сотрудник ППС бросился за ним и увидел, что рядом с ним находится ещё несколько подозрительных граждан.

Он и подоспевший на помощь Гагин догнали и обезвредили трёх подозреваемых. Остальных членов группы задержали сотрудники Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади.

Напомним, стрельба на юге Москвы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео.