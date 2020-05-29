Полиция проводит проверку после ажиотажа на распродаже в гипермаркете Дзержинска — видео

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В Сети появились кадры из гипермаркета "Карусель" в Дзержинске, огромная очередь в который выстроилась ещё на парковке. Люди вместе с маленькими детьми не соблюдали дистанцию, подвергая опасности здоровье друг друга и самих себя.

Местные сотрудники рассказывают на кадрах, что гипермаркет закрывается и в честь этого товары распродают со скидками в 50%.

Как сообщает издание "Подъём" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области, по факту произошедшего проводится проверка. По словам правоохранителей, этот торговый центр уже закрылся.