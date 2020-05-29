Под Киевом водители маршруток не смогли поделить рынок после выхода из карантина. Завязалась стрельба, есть раненые

Крупная перестрелка произошла утром в пятницу в Броварах Киевской области. По данным издания "Страна.ua", речь идёт о разборках между маршрутчиками, которые не смогли поделить рынок после выхода с карантина. В полиции, в свою очередь, заявляют, что стрельба началась из-за конфликта легальных и "чёрных" перевозчиков, которые расплодились во время эпидемии коронавируса из-за закрытого метро. Пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская заявила, что участниками разборок стали не меньше ста человек, причём у 20–30 из них было оружие.

Вот что наблюдали из окон местные жители. Видео © Facebook / Oleksandr Tkachenko

Задержать удалось лишь десятерых стрелков, их доставили в Броварский отдел полиции. Остальным, судя по всему, удалось скрыться. У задержанных, как сообщили в МВД, изъято "значительное количество" единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также известно как минимум о трёх раненых. Об их состоянии не известно.

Несмотря на масштаб перестрелки, возникший резонанс и наличие раненых, уголовное дело возбудили по достаточно мягкой статье "Хулиганство". Глава МВД Арсен Аваков написал в "Твиттере", что произошедшее стоит воспринимать как "отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок".

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Украинские СМИ также сообщили, что во время перестрелки пули пробили окна в квартирах расположенных рядом домов. Один из местных жителей рассказал, как его разбудили громкие хлопки на улице, а когда он подошёл к окну, то одна из пуль, предположительно, от "Сайги", пробила его окно, а осколки слегка поранили самого парня.

— Я услышал выстрел, он прошёл прямо через моё окно. Отлетели осколки, немного меня поранили, но я больше испугался. Пуля пробила оконную раму и тройной стеклопакет и скатилась по шторе, — приводит "Страна.ua" слова пострадавшего.