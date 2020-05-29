На Кубани отрицают, что медиков заставляют отказываться от претензий по выплатам за борьбу с CoViD-19

Главный врач МБУ "Каневская центральная районная больница" Людмила Монько опровергла сообщения о том, что сотрудников медучреждения заставляют подписывать заявления об отсутствии претензий к выплатам за работу с больными коронавирусом.

— Это неправда. Просто когда мы проводили собрание разъяснительное, мы просили сотрудников всех расписаться, что они ознакомлены с тем, как будут и как были произведены выплаты. Подписи эти собирали. Все знают, сколько и как получат, были индивидуальные разъяснения, — сказала Лайфу Монько.

По словам главврача, за апрель выплаты частично получены, сейчас — ждут доплаты. Она отметила, что больница уже подала заявку за май.

— У нас в апреле практически не было коронавирусных больных, а в мае они уже были. Поэтому в мае уже будут большие выплаты, а в апреле их было немного, то есть небольшому количеству. Думаю, что в ближайшие 1–2 дня люди получат реальные деньги за май, — добавила Монько.

Ранее пользователь Сети опубликовал якобы заявление из Каневской ЦРБ со словами об отсутствии претензий из-за выплат за работу с пациентами с CoViD-19. По его словам, медиков заставляли подписывать эти бумаги.

Фото © VK / Андрей Коновал

— Дело в том, что в больнице сейчас идёт прокурорская проверка и администрации, похоже, очень нужны формальные основания, чтобы её остановить, — написал мужчина.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Еврейской автономной области врачи получили не все выплаты за работу с больными коронавирусом. Это выяснилось в ходе проверки прокуратуры.