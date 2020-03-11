СМИ: Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон

Осуждённый за сексуальное насилие американский продюсер Харви Вайнштейн однажды угрожал убить голливудскую актрису Дженнифер Энистон. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на материалы дела, которое завершилось сегодня в зале суда Манхэттена.

— Дженнифер Энистон должна быть убита, — написал Вайнштейн в электронном письме, адресованном своему представителю.

Осуждённый насильник предложил убить звезду сериала "Друзей", решив, что она тоже обратилась в правоохранительные органы с обвинениями в домогательствах.

Впрочем, представитель актрисы Стивен Хавейн отрицает, что опальный магнат кино когда-либо нападал на Энистон.

— Он никогда не подходил к ней достаточно близко, чтобы даже прикоснуться к ней. Энистон никогда не была наедине с ним. Мы не имеем представления об этом электронном письме, так как оно не было отправлено нам, у нас нет комментариев по этому поводу, — сказал представитель актрисы.

Отметим, что в прошлом году в интервью журналу Variety Энистон рассказала о своих встречах с Вайнштейном, с которым она работала в триллере 2005 года "Цена измены". В беседе с изданием актриса описала неудобный момент, который она пережила с режиссёром во время ужина перед премьерой фильма.

Энистон вспомнила, как сидела за обеденным столом с партнёром по фильму Клайвом Оуэном и продюсерами ленты. Также за ужином был друг Дженнифер. Когда на встречу пришёл Вайнштейн и подошёл к столу, то грубо приказал приятелю актрисы встать из-за стола и уступить ему место. По воспоминаниям артистки, "это был просто недопустимый уровень грубости, хулиганства и неуважения к людям".

Напомним, что скандал вокруг Вайнштейна начался в 2017 году, когда ряд голливудских актрис обвинил его в домогательствах, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из собственной компании, от него ушла жена.

Сегодня суд Манхэттена приговорил 67-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами. Вместо 29 лет, о которых просила прокуратура.

Дженнифер Энистон — американская актриса, ставшая известной благодаря роли в сериале "Друзья". Звезда Голливуда родилась 11 февраля 1969 года в Калифорнии. Несмотря на ошеломительный успех в ситкоме, её ни в коем случае нельзя считать актрисой одной роли – фильмография Энистон насчитывает не один десяток интересных проектов. В 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, но через пять лет супруги разошлись из-за романа актёра с Анджелиной Джоли. Летом 2015 года артистка вышла замуж за актёра Джастина Теру, однако и это брак не продлился долго. В феврале 2018 года пара объявила о разрыве. Подробнее о биографии Энистон читайте на сайте uznayvse.ru.