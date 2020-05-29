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Минниханов заявил о готовности снова выдвигаться на должность главы Татарстана

Ранее президент России поддержал это решение.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил намерение снова выдвигаться на пост президента республики. Об этом сообщили в пресс-службе татарского лидера по итогам его встречи с активистами республиканского общественного движения "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!".

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку проделанной в республике работе. Это не только моя заслуга — это заслуга очень многих людей. В том числе тех, кто работал до нас и заложил мощный потенциал для дальнейшего развития. Спасибо вам за доверие. Я готов к любым вызовам, — сообщил Минниханов.

Выборы главы Татарстана должны состояться осенью текущего года.

Напомним, 20 мая в ходе встречи Путина и Минниханова российский лидер поддержал решение главы Татарстана, отметив его достижения на этом посту.

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