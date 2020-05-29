Минниханов заявил о готовности снова выдвигаться на должность главы Татарстана

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил намерение снова выдвигаться на пост президента республики. Об этом сообщили в пресс-службе татарского лидера по итогам его встречи с активистами республиканского общественного движения "Ярдәм янәшә! Помощь рядом!".

— Президент России Владимир Путин дал высокую оценку проделанной в республике работе. Это не только моя заслуга — это заслуга очень многих людей. В том числе тех, кто работал до нас и заложил мощный потенциал для дальнейшего развития. Спасибо вам за доверие. Я готов к любым вызовам, — сообщил Минниханов.