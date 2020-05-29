В Twitter объяснили, почему ограничили доступ к посту Трампа о событиях в Миннеаполисе

Администрация "Твиттера" объяснила, что ограничила доступ к посту президента США Дональда Трампа о массовых беспорядках в Миннеаполисе из-за того, что он может спровоцировать протестующих на противоправные действия.

— Этот твит нарушает нашу политику в отношении героизации насилия из-за исторического контекста последней строки, её связи с насилием и риска, что это может вызывать подобные действия сегодня, — говорится в сообщении.

В "Твиттере" отметили, что сохранили сам твит, но ограничили возможность сделать репост и ответить на него, а также отметить как понравившийся.

Напомним, сегодня "Твиттер" ограничил доступ к посту президента США о массовых беспорядках в Миннеаполисе. Внимание соцсети привлёк пост, в котором глава Белого дома заявил, что, "когда начинается мародёрство, начинается стрельба".