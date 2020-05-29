Психотерапевт рассчитал, сколько времени займёт адаптация к нормальной жизни после снятия ограничений

Период адаптации к нормальной жизни у каждого человека индивидуален, но займёт не менее двух недель. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на слова профессора РГПУ имени А.И. Герцена, психотерапевта Андрея Шангина.
По его сообщению, люди долгое время находились в одинаковых стеснённых и непривычных условиях, во многом ограничивали свои чувства. На это могут указывать такие психологические состояния человека, как монотония (состояние сниженной работоспособности), сенсорная депривация (когда долго не ощущаешь звуков, запахов, визуальных образов или тактильных ощущений). Именно поэтому на адаптацию нам потребуется некоторое время, хотя полностью вернуться в докарантинное состояние, к сожалению или к счастью, не получится.
— У нас обострились страхи, обострились тревоги, мы чего-то разучились, набрали несколько килограммов. Мы перейдём в новую фазу нового общения, но мы уже другими не будем. Мы все уже другие люди, — заключил эксперт.
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