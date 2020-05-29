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Дептранс Москвы: Тарифы на велопрокат повышаться не будут

Для курьеров и волонтёров он останется бесплатным.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Власти Москвы не намерены повышать стоимость проката велосипедов, услуги которого полностью возобновляются с 1 июня, тарифы останутся на уровне прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Тарифы на велопрокат повышаться не будут — и для курьеров, и для волонтёров он по-прежнему останется бесплатным, — цитирует его пресс-служба Дептранса.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июня в Москве заработает велопрокат при условии дезинфекции соответствующего оборудования оператором, а граждане будут обязаны использовать перчатки или самостоятельно обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами.

Кроме того, с началом лета в столице разрешаются прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил правила "прогулочного режима". Также в столице откроют все парки, кроме одного.

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