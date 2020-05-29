"В половых-то делах я соображаю". Тарзан нашёл работу после жалоб на нехватку денег

Муж певицы Наташи Королёвой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, после слов об отсутствии дохода заявил, что наконец-то нашёл себе работу по специальности. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Тарзан опубликовал в соцсети фото, на котором на нём косынка и фартук, а сам он сидит на полу с тряпкой в руках.

— В половых-то делах я соображаю, — отметил Глушко.

Он также пошутил, что необходимо "вытирать ноги у входа". Подписчики с юмором отреагировали на заявление звезды и предложили "подработать" у них дома.

Напомним, ранее Тарзан пожаловался на нехватку денег из-за пандемии коронавируса. В связи с этим артист задался вопросом, почему государство помогает в текущей ситуации пенсионерам и врачам, а артистов обходит стороной.