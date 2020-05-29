Мишустин включил СМИ в список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин добавил средства массовой информации к перечню сфер деятельности, больше всего пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.
Председатель правительства сделал это после просьбы главы Татарстана Рустама Минниханова.
— Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей, — цитирует ТАСС главу пресс-службы главы региона Лилию Галимову.
Таким образом, мерами государственной поддержки смогут воспользоваться периодические и сетевые издания, ТВ- и радиоканалы, информагентства и издательства. В частности, они смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС), беспроцентные кредиты на неотложные нужды, а также мораторий на банкротство и арендные платежи, добавляет пресс-служба Правительства РФ.
Как уточняет РБК со ссылкой на источник, соответствующее постановление уже было подписано премьером. При этом речь в документе пойдёт не только о СМИ, поскольку ожидается расширение списка отраслей.
Напомним, что в апреле этого года правительство утвердило список наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В документ включили девять различных сфер деятельности: от авиаперевозчиков до гостиничного бизнеса и общественного питания. Впоследствии в список вошли музеи, зоопарки, автосалоны и другие объекты. Последнее обновление перечня отраслей было сделано в середине мая.