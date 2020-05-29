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Протоиерея Димитрия Смирнова выписали из больницы

Он переболел коронавирусом.

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Главу Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова, переболевшего коронавирусом, выписали из больницы. Об этом он рассказал в видеобращении, опубликованном на его сайте.

Случилось чудо: меня не только выписали, но и на день раньше. Собираюсь всё лето, до Успения [Пресвятой Богородицы], провести в затворе, — сказал Смирнов.

Протоиерей обратился к зрителям своего блога со словами благодарности за поддержку и молитвы, а также пожелал им терпения и здоровья.

Напомним, 69-летнего протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус восьмого мая. Впоследствии в СМИ появилась информация, что состояние Смирнова ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Но эта информация не подтвердилась.

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