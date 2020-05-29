Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния

Российские биологи Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния, что может послужить хорошим подспорьем для отбора наиболее эффективных лекарственных препаратов против депрессии. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

Исследования проводились на рыбах зебраданио, которые наряду с нематодой, дрозофилой и мышью входят в перечень генетически идентифицированных человеком видов.

Как выяснили учёные, наибольшее влияние на рыбок оказали классические антидепрессанты: амитриптилин и сертралин. Препараты существенно снижали уровень отчаяния рыб.

Биологи отметили, что благодаря этой находке поиск потенциальных биологических мишеней для изучения лекарств стал менее сложным и дорогим, чем при работе с грызунами. Таким образом, наука сможет быстрее найти, протестировать и отобрать самые действенные препараты против депрессии — массового заболевания, которым страдают почти 10 процентов людей.