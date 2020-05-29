"При виде нас бросились врассыпную". Полицейский рассказал о задержании участников перестрелки на юге Москвы — видео

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Старший сержант полиции Михаил Калашников рассказал, как проходило задержание участников перестрелки на Каширском шоссе Москвы в ЖК "Ясный".

— На паркинге мы заметили двух молодых людей, которые при виде нас бросились врассыпную. Я стал преследовать одного из них, который забежал в лифтовое помещение, — сказал полицейский.

Калашников рассказал, что открыть дверь ему удалось спустя несколько попыток, так как её держали злоумышленники. После полицейский попытался задержать преследуемого, но он вырвался, и окончательно его поймать получилось на улице с помощью напарника.

Сотрудник правопорядка отметил, что за более чем 28 лет его службы в правоохранительных органах уже приходилось сталкиваться с подобными случаями, причём неоднократно. Похожие задержания также были в практике старшего сержанта.

Ранее Лайф рассказывал, что Калашникова и сержанта полиции Романа Гагина наградили медалями МВД РФ "За доблесть в службе". Кроме того, почётные грамоты вручили лейтенанту полиции Алексею Сычевскому и сержанту полиции Александру Чечёткину, которые также участвовали в задержании.

Напомним, стрельба на юге Москвы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео.