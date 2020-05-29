"При виде нас бросились врассыпную". Полицейский рассказал о задержании участников перестрелки на юге Москвы — видео

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Старший сержант полиции Михаил Калашников рассказал, как проходило задержание участников перестрелки на Каширском шоссе Москвы в ЖК "Ясный".
— На паркинге мы заметили двух молодых людей, которые при виде нас бросились врассыпную. Я стал преследовать одного из них, который забежал в лифтовое помещение, — сказал полицейский.
Калашников рассказал, что открыть дверь ему удалось спустя несколько попыток, так как её держали злоумышленники. После полицейский попытался задержать преследуемого, но он вырвался, и окончательно его поймать получилось на улице с помощью напарника.
Сотрудник правопорядка отметил, что за более чем 28 лет его службы в правоохранительных органах уже приходилось сталкиваться с подобными случаями, причём неоднократно. Похожие задержания также были в практике старшего сержанта.
Ранее Лайф рассказывал, что Калашникова и сержанта полиции Романа Гагина наградили медалями МВД РФ "За доблесть в службе". Кроме того, почётные грамоты вручили лейтенанту полиции Алексею Сычевскому и сержанту полиции Александру Чечёткину, которые также участвовали в задержании.
Напомним, стрельба на юге Москвы произошла вечером 24 мая. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. В ходе инцидента пострадал случайный прохожий. Момент, предположительно, именно его ранения также попал на видео.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Правоохранители задержали девятерых подозреваемых. СМИ сообщали, что часть участников перестрелки — приезжие из Оренбурга.