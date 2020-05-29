"Два сильных хлопка". Очевидцы рассказали Лайфу о стрельбе в Солнцеве — видео

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Очевидцы рассказали о стрельбе в московском районе Солнцево, в результате которой пострадал девятнадцатилетний молодой человек.
— Просто услышали хлопки и всё. Такое ощущение было, что только выстрелы — ничего не видно. Пациент заходил, обернулся и сказал, что ничего не увидел. Просто два хлопка сильных. Примерно в 14:55, — рассказал Лайфу очевидец.
Продавщица магазина, расположенного рядом с местом стрельбы, также подтвердила, что слышала несколько хлопков.
Напомним, разборки со стрельбой в Солнцеве произошли сегодня. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, на котором видно, как несколько человек впрыгивают в машины и пытаются скрыться от мужчины с пистолетом, который ведёт огонь. В результате происшествия пострадал один человек — девятнадцатилетний Али Жайраханов. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.
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