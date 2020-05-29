Дорога усыпана стёклами. Лайф публикует видео с места стрельбы в Солнцеве

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места стрельбы в Солнцеве — там несколько человек в ходе разборок применили оружие, в результате есть пострадавший. Также, как видно на кадрах, асфальт усыпан осколками автомобильного стекла.

Как ранее сообщал Лайф, конфликт начался у магазина "Пятёрочка" на улице Богданова, а закончился у здания школы. Один мужчина открыл стрельбу, а несколько человек попытались скрыться от него на машине. Что послужило причиной разборок, пока не известно. Пострадавший находится в больнице.