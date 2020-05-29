Дорога усыпана стёклами. Лайф публикует видео с места стрельбы в Солнцеве

Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места стрельбы в Солнцеве — там несколько человек в ходе разборок применили оружие, в результате есть пострадавший. Также, как видно на кадрах, асфальт усыпан осколками автомобильного стекла.
Как ранее сообщал Лайф, конфликт начался у магазина "Пятёрочка" на улице Богданова, а закончился у здания школы. Один мужчина открыл стрельбу, а несколько человек попытались скрыться от него на машине. Что послужило причиной разборок, пока не известно. Пострадавший находится в больнице.
В ГУ МВД РФ нам сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Лента новостей
В разборках со стрельбой в Солнцеве пострадало три сотрудника "Пятёрочки", один из них — директор
сегодня в 14:21
90-летняя пенсионерка из Красноярска со слезами поблагодарила врачей за излечение от коронавируса — видео
сегодня в 14:18
Пульмонолог показал пять упражнений для укрепления дыхательной системы — видео
сегодня в 13:57