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Дорога усыпана стёклами. Лайф публикует видео с места стрельбы в Солнцеве

В результате разборок есть пострадавший.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места стрельбы в Солнцеве — там несколько человек в ходе разборок применили оружие, в результате есть пострадавший. Также, как видно на кадрах, асфальт усыпан осколками автомобильного стекла.

Как ранее сообщал Лайф, конфликт начался у магазина "Пятёрочка" на улице Богданова, а закончился у здания школы. Один мужчина открыл стрельбу, а несколько человек попытались скрыться от него на машине. Что послужило причиной разборок, пока не известно. Пострадавший находится в больнице.

В ГУ МВД РФ нам сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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