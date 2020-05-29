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Трансплантолог рассказал, какой орган становится мишенью коронавируса после лёгких

Такие повреждения выявили у трети пациентов.

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Фото © ТАСС / EPA / RAPHAEL ALVES

У трети пациентов с диагностированным коронавирусом медики зафиксировали поражение почек. Кроме того, эти органы повреждены у 90% всех тяжёлых пациентов, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил заведующий кафедрой трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ Андрей Ватазин на заседании общественного совета федерального партийного проекта "Здоровое будущее".

Почки стали вторым органом-мишенью после лёгких. Ухудшают ситуацию сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек, диабет и гипертония, — сказал он.

Ватазин отметил, что перед врачом стоит задача за семь дней выявить причину и устранить её, так как в противном случае всё приведёт к острой болезни почек, которая перерастёт в хроническую стадию. К тому же вирус способен проникать в этот орган.

По словам трансплантолога, в почках происходит тромбоз микрососудов, а белок вируса виден прямо на органе, то есть фиксируется прямое повреждение эпителия.

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