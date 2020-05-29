"Боткинская беглянка" стала волонтёром

32-летняя жительница Петербурга Алла Ильина, которая прославилась на всю страну после побега и принудительного возвращения в Боткинскую больницу как потенциальная носительница коронавируса, присоединилась к проекту "Помоги просто". Об этом сообщает газета "Петербургский дневник". Кстати, девушка уже шесть раз сдавала тесты на CoViD-19 — все отрицательные.

По словам Ильиной, решение заняться волонтёрской деятельностью она приняла вполне осознанно, но никакие "муки совести" тут ни при чём. Девушка осуждает предрассудки, что в добровольцы, мол, идут только для того, чтобы якобы "заглушить какие-то грехи". По словам собеседницы издания, сделать доброе дело на сегодняшний день — просто как никогда.

Алла пользуется волонтёрским агрегатором, который действует так же, как и такси. От пользователей требуется просто зарегистрироваться на сайте, а уже в само приложение можно заходить только в то время, когда это удобно. Система укажет добровольцу на места, где нужна помощь, на удобном ему маршруте.

— Кроме того, раньше волонтёрские организации нагоняли тоску своим консерватизмом, а помощь посредством приложения — это скил для продвинутых. Да и сам процесс очень упростился — подумаешь, заехать по дороге с работы ещё в одно место, отвезти кому-то продуктовый набор или доставить в поликлинику, — рассуждает девушка.

Вместе с тем Ильина признаётся, что в последнюю неделю единомышленников у неё заметно поубавилось. Карантин ослабевает, горожане выходят на работу, и у них просто не остаётся времени на добрые дела. Так у петербурженки и её соратников по движению "Помоги просто" появилась идея: максимально задействовать профессиональные квалификации волонтёров. Например, бухгалтеры могут помочь с оформлением налоговой декларации для людей, желающих получить 13-процентный налоговый вычет с благотворительного транша.

— Сейчас я развожу обеды, мне это нравится, но я разбираюсь в таргетинге, маркетинге, маркетплейсе. Используйте мои знания, если это нужно для помощи малоимущим и больным, — предлагает Алла.