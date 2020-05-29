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Антитела против алкоголизма. Как не спиться за период коронавирусной самоизоляции

Второй месяц взаперти — испытание не для слабонервных. И если от коронавируса в квартире спастись можно, то вот от пьянства уже сложнее. Для многих россиян бутылка пива, вина или чего покрепче стала практически ежедневной нормой. Ведь если никто не видит и ходить на улицу не надо, то почему бы и нет? Однако это может стать проблемой. Вот что советуют психологи, чтобы не спиться.

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Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Правило 1: проанализируйте

Это несложно. Поймите, меняется ли ваше настроение, если вы не пьёте? Есть ли желание выпить с похмелья? А выпиваете ли каждый день? Считаете ли алкоголь хорошим способом борьбы со стрессом? Если ответ на большинство вопросов "да" — у вас проблемы.

Фото © Shutterstock

Правило 2: не нервничайте

Если вы чувствуете, что алкоголь создаёт проблемы, — не надо идти на крайности. Если вы моментально запретите себе выпивать, то спровоцируете стресс и рано или поздно сорвётесь. Начните хотя бы с того, чтобы убрать из дома все полные бутылки.

Фото © Shutterstock

Правило 3: обозначьте границы

Создайте для себя лимит — например, не больше двух раз в неделю и не больше бутылки вина за раз. Не надо напиваться до зелёных соплей только потому, что в этот день можно. Постарайтесь придерживаться нормы, но не корите себя, если вдруг сорвались.

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Правило 4: спланируйте день

Часто люди пьют, так как у них появилось свободное время. Займите его по часам. Составьте расписание. В какое время просыпаетесь, завтракаете, работаете. Заполните паузы просмотром фильмов и чтением книг.

Фото © Pxfuel

Правило 5: найдите альтернативы

Алкоголь может снять стресс вечером, но похмелье загонит вас в стресс утром. Фитнес, спорт, зарядка — хорошая альтернатива. Начните с простой зарядки — и увидите, как настроение улучшится. Второй заменитель алкоголя — секс (чем чаще, тем лучше).

Фото © Shutterstock

Правило 6: откажитесь от иллюзий

Простые факты помогут вам. Алкоголь не помогает против коронавируса. Алкоголь не поднимает настроение — он депрессант. Алкоголь не снимает тревогу и не решает проблемы — он их создаёт. Мужчина — не значит пьющий. Вы давно выросли, вам не надо ничего доказывать.

Фото © Pexels

Правило 7: осознавайте момент

Понаблюдайте за собой, когда и почему вам хочется выпить. Заменяйте приём алкоголя на здоровую альтернативу — отжимания или кружку чая. Подумайте, чем вам вредит алкоголь, и сопоставьте плюсы и минусы — вы наверняка поймёте, что минусов больше.

Фото © Pexels

Правило 8: звонок другу

Постарайтесь не пить во время видеозвонков друзьям. Да, конечно, это ваша добрая традиция, но она хороша изредка и при личной встрече. Если чувствуете, что проигрываете зелёному змию, — лучше позвоните психологу. Есть много бесплатных анонимных служб.

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