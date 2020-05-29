Антитела против алкоголизма. Как не спиться за период коронавирусной самоизоляции

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Правило 1: проанализируйте
Это несложно. Поймите, меняется ли ваше настроение, если вы не пьёте? Есть ли желание выпить с похмелья? А выпиваете ли каждый день? Считаете ли алкоголь хорошим способом борьбы со стрессом? Если ответ на большинство вопросов "да" — у вас проблемы.
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Правило 2: не нервничайте
Если вы чувствуете, что алкоголь создаёт проблемы, — не надо идти на крайности. Если вы моментально запретите себе выпивать, то спровоцируете стресс и рано или поздно сорвётесь. Начните хотя бы с того, чтобы убрать из дома все полные бутылки.
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Правило 3: обозначьте границы
Создайте для себя лимит — например, не больше двух раз в неделю и не больше бутылки вина за раз. Не надо напиваться до зелёных соплей только потому, что в этот день можно. Постарайтесь придерживаться нормы, но не корите себя, если вдруг сорвались.
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Правило 4: спланируйте день
Часто люди пьют, так как у них появилось свободное время. Займите его по часам. Составьте расписание. В какое время просыпаетесь, завтракаете, работаете. Заполните паузы просмотром фильмов и чтением книг.
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Правило 5: найдите альтернативы
Алкоголь может снять стресс вечером, но похмелье загонит вас в стресс утром. Фитнес, спорт, зарядка — хорошая альтернатива. Начните с простой зарядки — и увидите, как настроение улучшится. Второй заменитель алкоголя — секс (чем чаще, тем лучше).
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Правило 6: откажитесь от иллюзий
Простые факты помогут вам. Алкоголь не помогает против коронавируса. Алкоголь не поднимает настроение — он депрессант. Алкоголь не снимает тревогу и не решает проблемы — он их создаёт. Мужчина — не значит пьющий. Вы давно выросли, вам не надо ничего доказывать.
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Правило 7: осознавайте момент
Понаблюдайте за собой, когда и почему вам хочется выпить. Заменяйте приём алкоголя на здоровую альтернативу — отжимания или кружку чая. Подумайте, чем вам вредит алкоголь, и сопоставьте плюсы и минусы — вы наверняка поймёте, что минусов больше.
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Правило 8: звонок другу
Постарайтесь не пить во время видеозвонков друзьям. Да, конечно, это ваша добрая традиция, но она хороша изредка и при личной встрече. Если чувствуете, что проигрываете зелёному змию, — лучше позвоните психологу. Есть много бесплатных анонимных служб.