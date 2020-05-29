Антитела против алкоголизма. Как не спиться за период коронавирусной самоизоляции

Правило 3: обозначьте границы

Создайте для себя лимит — например, не больше двух раз в неделю и не больше бутылки вина за раз. Не надо напиваться до зелёных соплей только потому, что в этот день можно. Постарайтесь придерживаться нормы, но не корите себя, если вдруг сорвались.