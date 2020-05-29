Солнечный свет в конце дождевого тоннеля. Синоптик рассказала Лайфу, когда ждать тепла в Москве

Погода в Москве будет налаживаться только к 5–6 июня, а первые летние дни будут достаточно прохладными, рассказала Лайфу главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— Перемены в погоде мы ожидаем только к 5–6 июня. Прекращение дождей начнётся уже со второго числа, а там температура будет постепенно повышаться — градуса на два в день, — рассказала она.

По словам Поздняковой, ближайшие дни будут дождливыми и ненастными, а за сегодня в столице может выпасть около 30 миллиметров осадков, при том что в регионе их количество может быть больше. Завтра, отметила синоптик, потеплеет, однако всё ещё ожидаются кратковременные дожди. Из-за облаков будет выглядывать солнце, а температура составит 22–23 градуса, но большую часть тепла заберёт испарение влаги, поэтому москвичи практически не почувствуют этой температуры.

В последний день мая регион также останется во власти холодного атмосферного фронта, а столбики термометров опустятся до 14–16 градусов. Ожидается также северо-восточный ветер.