Министр из Бурятии извинилась за фразу "Никто не умер от голода" о нехватке денег у сограждан

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова принесла извинения за фразу "Никто не умер от голода", которую она произнесла в ходе обсуждения последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что во время обсуждения один из парламентариев Игорь Бобков выразил мнение, что в сложившихся из-за пандемии обстоятельствах многие граждане потеряли часть доходов. В связи с этим некоторые не могут обеспечить себя необходимыми продуктами.

В ответ Кочетова заявила, что нельзя говорить о том, что у людей нет денег, поскольку на федеральном и региональном уровне принимаются соответствующие меры поддержки и "никто ещё с голоду не умер". В свою очередь Бобков заявил, что министр основывается на личных доходах, поскольку не живёт на 12 тысяч рублей прожиточного минимума.

После того как на эту ситуацию обратили внимание СМИ, министр экономики Бурятии разместила в своём аккаунте в соцсети Facebook извинения, где признала, что допустила грубость во время "чрезвычайно эмоционального доклада" о дефиците в бюджете республики.

— Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова, — подчеркнула министр.