Жители московского Солнцева стали свидетелями разборок со стрельбой — видео

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В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу прямо на улице. Как сообщил Лайфу источник, разборки начались у магазина "Пятёрочка" на улице Богданова.
Отмечается, что конфликт начался у супермаркета, а закончился у здания школы. На кадрах видно, как мужчина стреляет вслед уезжающему автомобилю.
Что послужило причиной конфликта, пока не известно.
Ранее Лайф рассказывал о стрельбе на юге Москвы. Нарушителей правопорядка уже задержали, а сотрудников полиции наградили медалями и грамотами.