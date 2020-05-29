Жители московского Солнцева стали свидетелями разборок со стрельбой — видео

В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу прямо на улице. Как сообщил Лайфу источник, разборки начались у магазина "Пятёрочка" на улице Богданова.

Отмечается, что конфликт начался у супермаркета, а закончился у здания школы. На кадрах видно, как мужчина стреляет вслед уезжающему автомобилю.

Что послужило причиной конфликта, пока не известно.