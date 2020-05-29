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Жители московского Солнцева стали свидетелями разборок со стрельбой — видео

Конфликт начался у магазина "Пятёрочка".

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Видео © Телеканал "360"

В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу прямо на улице. Как сообщил Лайфу источник, разборки начались у магазина "Пятёрочка" на улице Богданова.

Отмечается, что конфликт начался у супермаркета, а закончился у здания школы. На кадрах видно, как мужчина стреляет вслед уезжающему автомобилю.

Что послужило причиной конфликта, пока не известно.

Ранее Лайф рассказывал о стрельбе на юге Москвы. Нарушителей правопорядка уже задержали, а сотрудников полиции наградили медалями и грамотами.

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