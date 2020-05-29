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Стаж медиков, борющихся с CoViD-19, в 2020 году сформируют как день за три

Проект постановления подготовлен Минтрудом РФ по поручению Путина.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Пенсионный стаж медиков, которые во время пандемии работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будут формировать из расчёта день за три. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты России.

Для медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа. Время работы во время эпидемии будет засчитываться в стаж в трёхкратном размере, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что соответствующий проект постановления подготовлен Минтрудом по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили ввести особый порядок увольнений из-за коронавируса.

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