"Не надо влезать в постели к россиянкам". В Госдуме выступили против запрета лекарств для абортов

В нижней палате парламента считают, что необходимо прибегнуть к другому, более действенному подходу для повышения рождаемости в стране.

Несмотря на то что в России предлагают ограничить продажу медикаментов для абортов, такие меры не стоит принимать, поскольку это вызовет волну криминала. Такое мнение выразила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, передаёт телеканал "360".

Парламентарий заявила, что не одобряет аборты, однако вторгаться в личную жизнь граждан России неправильно.

— Не надо влезать в постели к россиянкам. <…> Давайте не решать за родителей, сколько им сегодня иметь детей — одного или десять, — сказала она.

Вторыгина пояснила, что каждый человек по-своему подходит к вопросу создания семьи и рождению детей. Кроме того, нередко решения об абортах принимаются женщинами в связи со сложными жизненными ситуациями, финансовыми ямами и медицинскими показаниями. Однако в любом случае решение избавиться от эмбриона причиняет им боль.

Парламентарий призвала вспомнить, что печальная практика запрета абортов уже была в России и ни к чему хорошему не привела. Поэтому в нынешних реалиях ситуация, скорее всего, повторится и с большей вероятностью вызовет криминал.

Депутат, напротив, предложила оставить меры, направленные на поддержку семей с детьми в ходе пандемии, поскольку такой подход, по её мнению, будет наиболее эффективным.

— Тогда люди нам поверят и будут рожать без всяких приказов и указов. Запретом ещё никто ничего не выигрывал, — заключила Вторыгина.