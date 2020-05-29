"Газпром" назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что задолженность Белоруссии по газу составляет более 165 миллионов долларов.
— Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США, — цитирует Миллера РИА "Новости".
Алексей Миллер также отметил, что компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в следующем году после урегулирования вопроса с задолженностью.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что "Газпром" начал проектные работы по созданию газопровода "Сила Сибири — 2". По задумке разработчиков, данный проект может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай. Ожидается, что его мощность будет достигать 50 миллиардов кубических метров газа.