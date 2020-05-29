"Газпром" назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что задолженность Белоруссии по газу составляет более 165 миллионов долларов.

— Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США, — цитирует Миллера РИА "Новости".

Алексей Миллер также отметил, что компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в следующем году после урегулирования вопроса с задолженностью.