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"Газпром" назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

Алексей Миллер подчеркнул, что переговоры о дальнейшем сотрудничестве могут начаться только после урегулирования этого вопроса.

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Фото © ТАСС / Виталий Невар

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что задолженность Белоруссии по газу составляет более 165 миллионов долларов.

Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США, — цитирует Миллера РИА "Новости".

Алексей Миллер также отметил, что компания будет готова начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в следующем году после урегулирования вопроса с задолженностью.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что "Газпром" начал проектные работы по созданию газопровода "Сила Сибири — 2". По задумке разработчиков, данный проект может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай. Ожидается, что его мощность будет достигать 50 миллиардов кубических метров газа.

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