Разборки со стрельбой в Солнцеве — видео с камер

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, запечатлевших разборки в столичном районе Солнцево. На кадрах видно, как несколько человек прыгают в машины и пытаются скрыться от мужчины с пистолетом, который ведёт огонь. Пока что известно об одном пострадавшем — это 19-летний Али Жайраханов. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением.