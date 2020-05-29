Разборки со стрельбой в Солнцеве — видео с камер

В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, запечатлевших разборки в столичном районе Солнцево. На кадрах видно, как несколько человек прыгают в машины и пытаются скрыться от мужчины с пистолетом, который ведёт огонь. Пока что известно об одном пострадавшем — это 19-летний Али Жайраханов. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением.
В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу прямо на улице
Как ранее сообщал Лайф, разборки начались у магазина "Пятёрочка" на улице Богданова, а закончились у здания школы. Что послужило причиной конфликта, пока не известно.