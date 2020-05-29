НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

На Украине открывают для посетителей зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Её закрывали из-за карантина по коронавирусу.

80
Post cover

Фото © Pixabay

На Украине открывают зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции для посещения, но с определёнными требованиями в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства страны.

Отмечается, что обязательным условием посещения будут ношение защитных масок и одноразовых перчаток, соблюдение безопасного расстояния между людьми, а также предварительная проверка температуры. Также в период пандемии будет ограничено количество человек в группе для нахождения в ряде объектов зоны.

Напомним, зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции закрыли для посетителей 18 марта из-за введённого на Украине карантина после вспышки коронавируса.

Выбор редакции

Loading...