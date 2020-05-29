Бой Емельяненко и Исмаилова не будет перенесён из-за пандемии

Бойцовская лига ACA сообщила, что возобновляет проведение турниров 11 июля. Также отмечается, что бой Емельяненко и Исмаилова остаётся в силе. Он пройдёт 24 июля.

— Мы хотим вернуть ММА болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия — это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведём ещё четыре турнира, — говорится в заявлении. — Карды 106 и 107 турниров будут переформированы и анонсированы.