Сестра Шевченко и боец, побеждавший у Фёдора Емельяненко в самбо. Самое интересное в предстоящем шоу UFC

В игорной столице турнир UFCon ESPN 9 примет собственный тренировочный центр компании Apex, который вновь окажется закрытым для публики. Возглавит бойцовское шоу выступление экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и набравшего скоростной ход Гилберта Бёрнса.

33-летний бразилец после поражения Дэну Хукеру в июле 2018 года идёт на винстрике из пяти поединков. "Жертвой" Гилберта среди прочих стал и ранее непобеждённый россиянин Алексей Кунченко. Примечательно, что спустя чуть больше месяца после победы над сибиряком Дуриньо нанёс поражение протеже Конора Макгрегора из Исландии Гуннару Нельсону. Крайний бой Бёрнса состоялся 14 марта в Бразилии, став звёздным часом Гилберта. Южноамериканец смог нанести молниеносное поражение звёздному Демиану Майе, ворвавшись в топ-6 полусреднего веса.

В последний день весны Дуриньо получит самый главный шанс в своей карьере, ведь в этот день его соперником станет экс-чемпион организации Тайрон Вудли, занимающий на сегодняшний день первую строчку рейтинга. Победа над американцем откроет Бёрнсу прямой путь к битве за пояс. И это более чем удивительно, учитывая, где год назад находился бразилец…

Станет ли Тайрон трамплином для Дуриньо? 38-летний темнокожий американец после утраты пояса в скучнейшем поединке против Камару Усмана в начале весны прошлого года не появлялся в клетке, занимаясь то исполнением рэпа, то троллингом своих коллег. Когда-то Вудли был ходячим ужасом с элитарным борцовским бэкграундом и динамитом в кулаках, но в последние несколько лет от этого образа не осталось и следа.

Экс-чемпион превратился в унылое одеяло, словно снотворное, действующее на зрителей. Смотреть на выступления острого на язык Вудли всё сложнее, но, учитывая статус его будущего соперника, не исключено, что 31 мая мы вновь увидим отчаянного и расслабленного панчера, каким его видели до выхода на сверхважные поединки. Будем на это надеяться…

С другой стороны, на американца наверняка будет давить ответственность и страх поражения Бёрнсу…

В со-главном событии шоу легенда болгарского ММА, человек, когда-то побеждавший у Фёдора Емельяненко в боевом самбо, Благой Иванов исполнит роль гейткипера, дабы проверить на профпригодность в высшем свете проспекта из Бразилии Аугусто Сакаи. Благой, возможно, один из самых недооценённых тяжеловесов в истории ММА, в судьбе которого не последнюю роль сыграло тяжёлое ножевое ранение в области сердца, едва не лишившее его жизни в 2012 году… Иванов продемонстрировал стержень и характер воина, вернувшись в спорт. Болгарин действительно очень приличного уровня боец, способный драться на равных с любым соперником. К сожалению для его фанатов, в этих равных поединках ему чуть-чуть чего-то не хватает…

На этот раз соперником Иванова станет бразилец с японскими корнями Аугусто Сакаи, известный своей победой над Андреем Орловским и стремительным нокаутом в бою с прекрасно знакомым в России поляком Марчином Тыбурой.

Изюминкой предстоящего в Лас-Вегасе ивента станет женский бой между Антониной Шевченко и Кэтлин Чукагян.