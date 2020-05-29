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"Это просто праздник какой-то!" Россия возвращает не только футбол, но и фанатов

Рестарт РПЛ намечен на 21 июня.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

"Как идиоты?" — с таким заголовком вышла сегодня французская газета L'Équipe. Материал посвящён возобновлению футбольного сезона в Европе: все топ-лиги объявили даты рестарта, а вот французская трусливо решила закончить чемпионат досрочно.

Но французам даже и не снилось то, что происходит в России! Наш чемпионат не просто возобновится, матчи будут проходить ещё и со зрителями на трибунах. Это по-настоящему смелое решение Российского футбольного союза и громкий сигнал для общества: пандемия отступает. Возвращение футбола — это не только радость для спортсменов и болельщиков, но и символ того, что жизнь возвращается в привычное русло. РФС тщательно продумал систему безопасности:

  • регулярная диагностика персонала, игроков и судей;
  • усиленные гигиенические меры;
  • регулярная дезинфекция;
  • соблюдение дистанции между игроками и персоналом;
  • регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей;
  • зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона);
  • социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба;
  • проведение ежедневного медицинского осмотра.

Кроме того, зрителей на трибуны допустят только 10% от вместимости стадиона. Но сам факт такого решения говорит о том, что система здравоохранения справилась и нарастила мощности, многие тысячи жизней спасены, создан резерв и для дальнейшего лечения, а мы получили огромный опыт, как обеспечивать максимальную безопасность людей даже без самоизоляции.

Футбол без зрителей это совсем другое, смотрится иначе, и, конечно, есть много людей, которые хотят ощутить атмосферу стадиона и поддержать свою команду на спортивной арене. Поэтому здорово, что зрителям разрешили присутствовать на стадионе, думаю, это положительно повлияет и на футбол, и на телевизионную картинку для тех, кто будет смотреть дома. Везде сейчас идут смягчения ограничений, открываются магазины, где-то даже театры, это по всему миру происходит, и мы не исключение, и хорошо, что футбола — спорта номер один в мире — это тоже коснулось с положительной стороны. Российский футбольный союз правильно разобрался в вопросе по поводу продолжения чемпионата со зрителями, с безопасными условиями для клубов и болельщиков, поэтому, я думаю, нас ждёт интересная и, главное, безопасная развязка сезона, — поделился мнением с Лайфом экс-форвард сборной России, офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин.

Фанаты "Ростова". Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

На всех стадионах РПЛ установили лимиты на посещения, чтобы не создавать толпу, а организовать культурную поддержку команд. 10% вместимости — это от 750 зрителей в Оренбурге до 5,5 тысячи фанатов в Санкт-Петербурге. Приоритет в посещении матчей будет отдаваться владельцам сезонных абонементов. В случае больших клубов, как "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, придётся придумать дополнительные меры распределения приоритетов между фанатами, но это уже скорее приятная головная боль, потому что ещё недавно казалось, что чемпионат и вовсе может быть не доигран.

Я очень рада возвращению футбола, это просто праздник какой-то! Мне кажется, что начинает всё по чуть-чуть восстанавливаться, приходить в норму. У меня настроение просто поднялось на 100 процентов! Хочу уже скорее ощутить трепет и энергию, которые присутствуют на стадионах, мечтаю уже выбраться на футбол. Я болею за свой "Рубин" и "Локомотив", но вообще, когда ты так соскучился по живому общению и обмену энергией, тут уже просто хочется пойти и получить долю позитива. Я думаю, что возвращение футбола это позитивный знак. Ещё недавно я очень грустила, что до осени, скорее всего, никакой общественной активности ждать не стоит, в том числе и концертов, но сейчас надежда зажглась: футбол может стать позитивным примером! — рассказала Лайфу посол чемпионата мира по футболу 2018 года певица Эльмира Калимуллина.

Певица Эльмира Калимуллина с экс-футболистами Джей-Джейем Окочей, Роналдиньо и Алексеем Смертиным в Казани. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Некоторые малые европейские лиги уже возобновились, крупные планируют рестарт на июнь. Но практически нигде не идёт речи о том, чтобы вернуть зрителей на трибуны, на это решилась только Россия.

В Корее заполнили арену секс-куклами, из-за чего потом напоролись на штраф.

В Германии придумали клеить фотографии фанатов на кресла арены.

Или размещать на трибунах футболки, шарфы и мягкие игрушки.

А в Дании создали эффект присутствия с помощью самой большой в мире видеоконференции.

Но это всё лишь полумеры. На возвращение на трибуны реальных зрителей решились только в России. Кроме того, через три дня после рестарта чемпионата страны по футболу, 24 июня, состоится Парад Победы. 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а уже с 3 июля – плановые экзамены в обычном режиме, больше никакого онлайна. Всё вместе это очень громкий звонок: жизнь налаживается!

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