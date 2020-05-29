"Это просто праздник какой-то!" Россия возвращает не только футбол, но и фанатов

"Как идиоты?" — с таким заголовком вышла сегодня французская газета L'Équipe. Материал посвящён возобновлению футбольного сезона в Европе: все топ-лиги объявили даты рестарта, а вот французская трусливо решила закончить чемпионат досрочно.

La une du journal L'Équipe ce vendredi 29 mai.



Le journal > https://t.co/auRNye8Sny pic.twitter.com/2HVlhQH4I2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 29, 2020

Но французам даже и не снилось то, что происходит в России! Наш чемпионат не просто возобновится, матчи будут проходить ещё и со зрителями на трибунах. Это по-настоящему смелое решение Российского футбольного союза и громкий сигнал для общества: пандемия отступает. Возвращение футбола — это не только радость для спортсменов и болельщиков, но и символ того, что жизнь возвращается в привычное русло. РФС тщательно продумал систему безопасности:

регулярная диагностика персонала, игроков и судей;

усиленные гигиенические меры;

регулярная дезинфекция;

соблюдение дистанции между игроками и персоналом;

регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей;

зонирование стадиона (спортивная зона, трибуны и внешняя зона);

социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба;

проведение ежедневного медицинского осмотра.

Кроме того, зрителей на трибуны допустят только 10% от вместимости стадиона. Но сам факт такого решения говорит о том, что система здравоохранения справилась и нарастила мощности, многие тысячи жизней спасены, создан резерв и для дальнейшего лечения, а мы получили огромный опыт, как обеспечивать максимальную безопасность людей даже без самоизоляции.

— Футбол без зрителей — это совсем другое, смотрится иначе, и, конечно, есть много людей, которые хотят ощутить атмосферу стадиона и поддержать свою команду на спортивной арене. Поэтому здорово, что зрителям разрешили присутствовать на стадионе, думаю, это положительно повлияет и на футбол, и на телевизионную картинку для тех, кто будет смотреть дома. Везде сейчас идут смягчения ограничений, открываются магазины, где-то даже театры, это по всему миру происходит, и мы не исключение, и хорошо, что футбола — спорта номер один в мире — это тоже коснулось с положительной стороны. Российский футбольный союз правильно разобрался в вопросе по поводу продолжения чемпионата со зрителями, с безопасными условиями для клубов и болельщиков, поэтому, я думаю, нас ждёт интересная и, главное, безопасная развязка сезона, — поделился мнением с Лайфом экс-форвард сборной России, офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин.

Фанаты "Ростова". Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

На всех стадионах РПЛ установили лимиты на посещения, чтобы не создавать толпу, а организовать культурную поддержку команд. 10% вместимости — это от 750 зрителей в Оренбурге до 5,5 тысячи фанатов в Санкт-Петербурге. Приоритет в посещении матчей будет отдаваться владельцам сезонных абонементов. В случае больших клубов, как "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, придётся придумать дополнительные меры распределения приоритетов между фанатами, но это уже скорее приятная головная боль, потому что ещё недавно казалось, что чемпионат и вовсе может быть не доигран.

— Я очень рада возвращению футбола, это просто праздник какой-то! Мне кажется, что начинает всё по чуть-чуть восстанавливаться, приходить в норму. У меня настроение просто поднялось на 100 процентов! Хочу уже скорее ощутить трепет и энергию, которые присутствуют на стадионах, мечтаю уже выбраться на футбол. Я болею за свой "Рубин" и "Локомотив", но вообще, когда ты так соскучился по живому общению и обмену энергией, тут уже просто хочется пойти и получить долю позитива. Я думаю, что возвращение футбола — это позитивный знак. Ещё недавно я очень грустила, что до осени, скорее всего, никакой общественной активности ждать не стоит, в том числе и концертов, но сейчас надежда зажглась: футбол может стать позитивным примером! — рассказала Лайфу посол чемпионата мира по футболу 2018 года певица Эльмира Калимуллина.

Певица Эльмира Калимуллина с экс-футболистами Джей-Джейем Окочей, Роналдиньо и Алексеем Смертиным в Казани. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Некоторые малые европейские лиги уже возобновились, крупные планируют рестарт на июнь. Но практически нигде не идёт речи о том, чтобы вернуть зрителей на трибуны, на это решилась только Россия.

В Корее заполнили арену секс-куклами, из-за чего потом напоролись на штраф.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL — Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020

В Германии придумали клеить фотографии фанатов на кресла арены.

Или размещать на трибунах футболки, шарфы и мягкие игрушки.

А в Дании создали эффект присутствия с помощью самой большой в мире видеоконференции.