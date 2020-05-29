В "Роскосмосе" утвердили составы сразу трёх экипажей следующего "Союза"

"Роскосмос" утвердил состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17", который 14 октября этого года отправится на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

При этом кроме основного были утверждены дублирующий и резервный составы экипажа. Последний назначен в связи с повышенными рисками в условиях распространения коронавирусной инфекции.

— Госкорпорация "Роскосмос" утвердила основной, дублирующий, а также резервный экипажи для полёта на МКС в октябре 2020 года, — говорится в сообщении.

В частности, основной состав будет состоять из космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующий экипаж вошли россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, в резервный — Антон Шкаплёров и Андрей Бабкин.

Отметим, ранее планировалось, что в основном составе полетит астронавт NASA Стивен Боуэн. Однако, по неуточнённым обстоятельствам, его заменили на Кэтлин Рубинс.